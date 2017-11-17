Нападающий Зенита хочет играть за "скуадру адзурру".
Себастьян Дриусси, Getty Images
17 ноября 2017, 01:00
Нападающий Зенита Себастьян Дриусси рассматривает вариант с возможностью выступать за сборную Италии.
Как сообщает Tuttosport, форвард готов отказаться от игры за сборную Аргентины.
Дриусси вызывался в основную сборную Аргентины, но пока не сыграл там ни одного матча. Отметим, что он выступал за все юношеские и молодежные команды Аргентины,
Также сообщается, что сам футболист ждет приглашения из Италии.