Лига чемпионов

Вингер Реала Гарет Бэйл имеет шансы принять участие в ближайшем матче своей команды.

Бэйл получил повреждение лодыжки в середине ноября в матче с португальским Спортингом в Лиге чемпионов. Впоследствии футболист перенес операцию и приступил к восстановлению.

Недавно Гарет приступил к тренировкам в общей группе и ожидалось, что он сможет помочь своей команде в поединке Лиги чемпионов против Наполи, однако в заявке валлийца не оказалось.

Как информируют испанские СМИ, Бэйл наверняка попадет в список футболистов, которые завтра сразятся с Эспаньолом.

При этом отмечается, что Гарет наверняка начнет матч со скамейки запасных.

В текущем сезоне Бэйл провел за Реал 16 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.