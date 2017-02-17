Лига чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что каталонский клуб может пройти ПСЖ в Лиге чемпионов.

"Барселона все еще лучшая команда в мире. В футболе всякое случается, ведь соперники очень сильные. Можно как крупно проиграть, так и разгромно победить. Если кто и способен отыграться с 0:4, так это Барса", — заявил Гвардиола.



"Зная Луиса Энрике и его игроков, я вам советую говорить поменьше критики, ведь они еще могут показать вам, как вы были неправы", — добавил тренер Манчестер Сити.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона на выезде разгромно уступила ПСЖ (4:0). Ответная встреча на Камп Ноу запланирована на восьмое марта.