Лига чемпионов

Полузащитник мюнхенской Баварии был лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.

Нидерландский футболист Арьен Роббен был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Полузащитник набрал 38% голов болельщиков, опередив Анхеля Ди Марию (ПСЖ), Карима Бензема (Реал Мадрид) и Эдерсона (Бенфика).

Отметим, что Арьен Роббен вместе с Баварией добыл победу над Арсеналом со счетом 5:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответную встречу мюнхенский клуб проведет 7 марта на стадионе Эмирейтс.