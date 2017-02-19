Лига чемпионов

Оба защитника туринского Ювентуса, вероятнее всего, пропустят первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи продолжают процесс восстановления.

По информации Football Italia, оба игрока испытывают мышечные проблемы и, вполне вероятно, пропустят первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Отметим, что первая встреча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Порту состоится 22 февраля в Португалии на стадионе Драгау.