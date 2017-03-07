Лига чемпионов

Стала известна заявка Наполи на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Наполи огласил свой состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

В заявке на матч не нашлось места сразу нескольким футболистам основы. Защитники Иван Стринич и Влад Кирикеш, полузащитник Эммануеле Джаккеррини и нападающий Леандро Паволетти не примут участие в матче.

Заявка Наполи на матч с Реалом выглядит следующим образом.

Вратари: Рейна, Рафаэль, Сепе

Защитники: Альбиоль, Максимович, Гулам, Хусай, Кулибали, Маджо

Полузащитники: Аллан, Диавара, Рог, Гамшик, Жоржиньо, Зелински

Нападающие: Кальехон, Инсинье, Мертенс, Милик

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Реалом состоится 7 марта в 21:45 по киевскому времени.