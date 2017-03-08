Лига чемпионов

Забавный эпизод произошел перед матчем Реала и Наполи в Лиге чемпионов.

Вчера в Неаполе прошел матч между местным Наполи и Реалом в Лиге чемпионов. Игра завершилась волевой победой гостей, а благодаря ней они вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Интересный момент произошел, когда Реал только прибыл на Сан-Паоло. Футболисты бланкос вышли на газон, дабы оценить его состояние.

Каково же было удивление вингера Реала Лукаса Васкеса, когда он увидел торчащий из газона гвоздь?

25-летний испанец ознакомился с предметом и тут же передал его сотрудникам службы безопасности.