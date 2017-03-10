Украинский арбитр Катерина Монзуль получила назначение на матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов-2016/17.
КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, ФФУ
10 марта 2017, 11:13
Комитет арбитров УЕФА доверил бригаде арбитров во главе с Катериной Монзуль провести ответный матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов между "Барселоной" и шведским "Русенгордом".
Помогать 35-летней харьковчанке будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, четвертый арбитр — Анастасия Романюк.
Матч состоится 29 марта в Барселоне. Начало поединка в 20.00 по киевскому времени.