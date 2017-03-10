Football.ua после подвига Барселоны в матче с ПСЖ, вспоминает другие классные отыгрыши после провальных первых матчей.
В первой части мы вспомнили, как Депортиво проходил Милан, как ПСЖ отыграл техническое поражение и многое другое. Теперь поговорим подвигах Челси, Барселоны и о том, как УЕФА помог Селтику пройти Легию.
1 квалификация. Горица — Тирана
Первый матч 2:0
Второй матч 0:3
Эта “мегабитва” произошла на самом первом этапе квалификации к Лиге чемпионов. Уже в следующем раунде победитель противостояния Тирана, вылетела от болгарского ЦСКА.
1 квалификация. АПОЭЛ — БАТЭ
Первый матч 2:0
Второй матч 0:3
После поражения в первом матче и тренер и футболисты беларуской команды говорили, что соперник слишком силен и отыграть два да еще и сухих мяча будет трудно. Тем не менее, сами не очень веря в осуществимость задачи, футболисты БАТЭ ее осилили.
Следующий раунд команда из Борисово тоже прошла, победив представителя Исландии, а вылетела лишь за шаг до группового этапа — дальше прошла румынская Стяуа.
1/8 финала. Наполи — Челси
Первый матч 3:1
Второй матч 1:4
К этому матчу команды подошли не в лучшей форме — Челси был лишь пятым в чемпионате Англии, а Наполи — шестым в Италии. Первый матч прошел при огромного преимуществе Наполи, которые победили благодаря голам Лавесси (2) и Кавани и на ответный матч шансы лондонцев выглядели не очень хорошими.
Между матчами у Челси сменился тренер — вместо Виллаш-Боаша команду возглавил Роберто Ди Матео.
И во втором матче Наполи имел много шансов забить, но воспользовался лишь одним, а Челси сумел перевести игру в овертайм, где победный гол забил Бранислав Иванович.
В том розыгрыше Челси стал победителем Лиги чемпионов, пройдя Бенфику (1/4), Барселону (1/2), а в финале победив в серии пенальти Баварию.
1/8 финала. Милан — Барселона
Первый матч 2:0
Второй матч 0:4
Явным фаворитом этого матча и тем более противостояния считалась Барселона, но в первом матче итальянцы отлично сыграли в защите и практически не дали каталонцам шансов возле своих ворот.
В ответном матче все стало на свои места — благодаря дублю Месси Барса уже после первого тайма выровняла ситуацию, а во втором тайме забила еще два мяча.
Интересно, что на следующей стадии Барселона играла с ПСЖ и тоже победила по сумме двух матчей, но лишь за счет правила выездного гола. В полуфинале каталонцы были уничтожены Баварией — 7:0 по сумме двух матчей.
Раунд плей-офф. Шахтер К — Селтик
Первый матч 2:0
Второй матч 0:3
Уже сам факт победы карагандинского Шахтера над Селтиком был удивительным, но во втором матче шотландцы все поставили на свои места. Победный третий матч хозяева забили на 90-й минуте.
В группе Селтик занял последнее место, пропустив вперед Барселону, Милан и Аякс.
1/8 финала. Олимпиакос — МЮ
Первый матч 2:0
Второй матч 0:3
Групповой этап команды прошли по-разному: Олимпиакос с большим трудом занял второе место, обогнав Бенфику лишь по дополнительным показателям, а МЮ легко выиграл группу с Байером, Шахтером и Реал Сосьедадом. Тем удивительнее была победа греков в первом домашнем матче — 2:0.
В ответной игре манкунианцам помог хет-трик Ван Перси, но уже в следующем раунде Манчестер вылетел из ЛЧ пропустив дальше Баварию (1:1, 1:3).
3 квалификация. Легия — Селтик
Первый матч 4:1
Второй матч 2:0
А это, наверное самый необычный камбэк. Легия довольно легко прошла Селтик, победив в обоих матчах, но из-за участия в матче дисквалифицированного игрока Селтику дали техническую победу 3:0 и шотландцы прошли дальше. Правда, далеко не ушли и уже в следующем раунде вылетели от Марибора.
1/4 финала. Порту — Бавария
Первый матч 3:1
Второй матч 1:6
Ценность этого камбэка в том, что Бавария, во-первых, сделала его очень убедительно, а во-вторых обошлась без лидеров команды Швайнштайгера, Роббена и Рибери, которые были травмированы.
В полуфинале Бавария все же вылетела от Барселоны, которая в итоге и выиграла трофей.
1/4 финала. Вольфсбург — Реал
Первый матч 2:0
Второй матч 0:3
В этом розыгрыше Реал выиграл Лигу чемпионов, но все для мадридцев могло закончиться еще на стадии 1/4 финала. В первом матче мадридцы неожиданно проиграли Вольфсбургу. Возможно сказалась потеря сил в матче с Барселоной, который состоялся накануне этого матча, но мадридцы позволяли делать немцам возле своих ворот все, что те хотели.
В ответном матче хет-трик оформил Криштиану Роналду — уже к 17-й минуте мадридцы отыграли отставание, а в конце матча Роналду забил победный мяч.
После Вольфсбурга Реал прошел Манчестер Сити, а в финале победил Атлетико.
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