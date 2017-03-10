Лига чемпионов

Football.ua после подвига Барселоны в матче с ПСЖ, вспоминает другие классные отыгрыши после провальных первых матчей.

В первой части мы вспомнили, как Депортиво проходил Милан, как ПСЖ отыграл техническое поражение и многое другое. Теперь поговорим подвигах Челси, Барселоны и о том, как УЕФА помог Селтику пройти Легию.

1 квалификация. Горица — Тирана

Первый матч 2:0

Второй матч 0:3

Эта “мегабитва” произошла на самом первом этапе квалификации к Лиге чемпионов. Уже в следующем раунде победитель противостояния Тирана, вылетела от болгарского ЦСКА.

1 квалификация. АПОЭЛ — БАТЭ

Первый матч 2:0

Второй матч 0:3

После поражения в первом матче и тренер и футболисты беларуской команды говорили, что соперник слишком силен и отыграть два да еще и сухих мяча будет трудно. Тем не менее, сами не очень веря в осуществимость задачи, футболисты БАТЭ ее осилили.

Следующий раунд команда из Борисово тоже прошла, победив представителя Исландии, а вылетела лишь за шаг до группового этапа — дальше прошла румынская Стяуа.

1/8 финала. Наполи — Челси

Первый матч 3:1

Второй матч 1:4

К этому матчу команды подошли не в лучшей форме — Челси был лишь пятым в чемпионате Англии, а Наполи — шестым в Италии. Первый матч прошел при огромного преимуществе Наполи, которые победили благодаря голам Лавесси (2) и Кавани и на ответный матч шансы лондонцев выглядели не очень хорошими.

Между матчами у Челси сменился тренер — вместо Виллаш-Боаша команду возглавил Роберто Ди Матео.

И во втором матче Наполи имел много шансов забить, но воспользовался лишь одним, а Челси сумел перевести игру в овертайм, где победный гол забил Бранислав Иванович.

В том розыгрыше Челси стал победителем Лиги чемпионов, пройдя Бенфику (1/4), Барселону (1/2), а в финале победив в серии пенальти Баварию.

1/8 финала. Милан — Барселона

Первый матч 2:0

Второй матч 0:4

Явным фаворитом этого матча и тем более противостояния считалась Барселона, но в первом матче итальянцы отлично сыграли в защите и практически не дали каталонцам шансов возле своих ворот.

В ответном матче все стало на свои места — благодаря дублю Месси Барса уже после первого тайма выровняла ситуацию, а во втором тайме забила еще два мяча.

Интересно, что на следующей стадии Барселона играла с ПСЖ и тоже победила по сумме двух матчей, но лишь за счет правила выездного гола. В полуфинале каталонцы были уничтожены Баварией — 7:0 по сумме двух матчей.

Раунд плей-офф. Шахтер К — Селтик

Первый матч 2:0

Второй матч 0:3

Уже сам факт победы карагандинского Шахтера над Селтиком был удивительным, но во втором матче шотландцы все поставили на свои места. Победный третий матч хозяева забили на 90-й минуте.

В группе Селтик занял последнее место, пропустив вперед Барселону, Милан и Аякс.

1/8 финала. Олимпиакос — МЮ

Первый матч 2:0

Второй матч 0:3

Групповой этап команды прошли по-разному: Олимпиакос с большим трудом занял второе место, обогнав Бенфику лишь по дополнительным показателям, а МЮ легко выиграл группу с Байером, Шахтером и Реал Сосьедадом. Тем удивительнее была победа греков в первом домашнем матче — 2:0.

В ответной игре манкунианцам помог хет-трик Ван Перси, но уже в следующем раунде Манчестер вылетел из ЛЧ пропустив дальше Баварию (1:1, 1:3).

3 квалификация. Легия — Селтик

Первый матч 4:1

Второй матч 2:0

А это, наверное самый необычный камбэк. Легия довольно легко прошла Селтик, победив в обоих матчах, но из-за участия в матче дисквалифицированного игрока Селтику дали техническую победу 3:0 и шотландцы прошли дальше. Правда, далеко не ушли и уже в следующем раунде вылетели от Марибора.

1/4 финала. Порту — Бавария

Первый матч 3:1

Второй матч 1:6

Ценность этого камбэка в том, что Бавария, во-первых, сделала его очень убедительно, а во-вторых обошлась без лидеров команды Швайнштайгера, Роббена и Рибери, которые были травмированы.

В полуфинале Бавария все же вылетела от Барселоны, которая в итоге и выиграла трофей.

1/4 финала. Вольфсбург — Реал

Первый матч 2:0

Второй матч 0:3

В этом розыгрыше Реал выиграл Лигу чемпионов, но все для мадридцев могло закончиться еще на стадии 1/4 финала. В первом матче мадридцы неожиданно проиграли Вольфсбургу. Возможно сказалась потеря сил в матче с Барселоной, который состоялся накануне этого матча, но мадридцы позволяли делать немцам возле своих ворот все, что те хотели.

В ответном матче хет-трик оформил Криштиану Роналду — уже к 17-й минуте мадридцы отыграли отставание, а в конце матча Роналду забил победный мяч.

После Вольфсбурга Реал прошел Манчестер Сити, а в финале победил Атлетико.

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