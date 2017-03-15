Лига чемпионов

Football.ua собрал яркие и эмоциональные кадры с ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Лестер — Севилья

Эмоции и "подвиги" на матче Лестер - Севилья, Getty Images

Эмоции и "подвиги" на матче Лестер - Севилья, Getty Images

Лестер в родных стенах обыграл Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), и вышел в следующий раунд турнира.

Смотри яркие кадры из матча в нашей новой галерее:

Отметим, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта. Football.ua будет вести онлайн трансляцию церемонии, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.