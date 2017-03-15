Лестер в родных стенах обыграл Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), и вышел в следующий раунд турнира. 

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Отметим, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта. Football.ua будет вести онлайн трансляцию церемонии, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.