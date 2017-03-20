Лига чемпионов

Бывший полузащитник бьянконери Андреа Пирло верит в способность туринцев пройти Барселону в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

В 1/4 финала самого престижного европейского клубного турнира Ювентусу предстоит встреча с Барселоной. Менее чем два года назад команды играли друг против друга в финале Лиги чемпионов. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 3:1, однако, по мнению Пирло, с тех пор обе команды изменились, и на сей раз Старая Синьора способна одолеть команду Луиса Энрике.

"Это противостояние будет отличаться от того, что было два года назад", — сказал Андреа.

"Ювентус изменился, Барселона также другая. К тому же, сейчас им предстоит не финальная игра, а два матча по 180 минут, в которых мы увидим хороший футбол".

"Юве имеет очень сильную команду, и, если они хотят достичь финала, то должны играть против лучших".

"Не думаю, что Ювентус все еще строится. У них в наличии отличные игроки, и они пытаются отыскать баланс для четверых нападающих".

"Ювентус может выбить Барселону", — подытожил Пирло.