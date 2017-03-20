Бывший полузащитник бьянконери Андреа Пирло верит в способность туринцев пройти Барселону в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов.
Андреа Пирло, - Getty Images
20 марта 2017, 21:19
В 1/4 финала самого престижного европейского клубного турнира Ювентусу предстоит встреча с Барселоной. Менее чем два года назад команды играли друг против друга в финале Лиги чемпионов. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 3:1, однако, по мнению Пирло, с тех пор обе команды изменились, и на сей раз Старая Синьора способна одолеть команду Луиса Энрике.
"Это противостояние будет отличаться от того, что было два года назад", — сказал Андреа.
"Ювентус изменился, Барселона также другая. К тому же, сейчас им предстоит не финальная игра, а два матча по 180 минут, в которых мы увидим хороший футбол".
"Юве имеет очень сильную команду, и, если они хотят достичь финала, то должны играть против лучших".
"Не думаю, что Ювентус все еще строится. У них в наличии отличные игроки, и они пытаются отыскать баланс для четверых нападающих".
"Ювентус может выбить Барселону", — подытожил Пирло.