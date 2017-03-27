Лига чемпионов

Наставник клуба из Ла-Коруньи Пепе Мель прокомментировал предстоящее противостояние 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ювентусом.

По мнению Меля, важную роль в двухматчевой дуэли каталонцев и туринцев сыграет форвард бьянко-нери Гонсало Игуаин. Кроме того, наставник Депортиво высоко оценил работу своего коллеги Массимилиано Аллегри.

"В Барселоне Игуаина знают и боятся его. Они встречались с Гонсало на поле много раз", — сказал Мель.

"Кроме Жерара Пике у них нет прыгучих защитников – это их уязвимое место".

"Аллегри очень хорош. Уверен, он все тщательно изучит. Серия А – одна из лучших европейских лиг, особенно по части тактики", — считает тренер.

Матчи между Барселоной и Ювентусом состоятся 11-го и 19-го апреля.