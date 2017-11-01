Лига чемпионов

Предлагаем вам определить лучшего футболиста в составе донецкого Шахтера по итогам домашнего матча против Фейеноорда.

В домашнем матче против Фейеноорда команда Паулу Фонсеки пропустила первой, но благодаря точному удару Факундо Феррейры и дублю Марлоса, первый из которых оказался его дебютным голом в Лиге чемпионов, взяла три важные очка.

Предлагаем вам выбрать лучшего футболиста в составе Шахтера.

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