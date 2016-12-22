Англия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен выразил уверенность в том, что его команде по силам составить конкуренцию Челси в борьбе за чемпионство.

Напомним, в конце ноября Тоттенхэму не удалось набрать очки в матче с Челси. Тогда Синие победили своего соперника со счетом 2:1. Вспоминая этот матч, Эриксен уверен, что его команда способна побороться за чемпионство.

"Если вы посмотрите на то, как мы действовали с Челси в первой половине матча, то увидите, что мы показали хороший футбол. Нам удалось доказать, что мы можем составить конкуренцию этой команде", — сказал Эриксен в интервью Sky Sports.

"Действительность такова, что вы не можете сказать: "О, Челси намного лучше Тоттенхэма". Да, Синие сейчас на ходу, они победили в 11 матчах кряду. Для нас самое главное сейчас — быть как можно ближе к лидерам".

В прошлом сезоне Тоттенхэм долгое время сражался за чемпионство, а в итоге занял 3-е место.

"Очень хочу, чтобы в этом сезоне нам удалось выступить еще лучше, чем в прошлом. Надеюсь, что Тоттенхэму удастся финишировать еще выше".

На данный момент Шпоры с 33-мя очками располагаются на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от первого Челси составляет 10 очков.