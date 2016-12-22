Англия

Главный тренер Лидса Гарри Монк уверен, что клуб Элланд Роуд должен выступать в элите английского футбола.

Монк принял Лидс летом. Сейчас команда идет на 5-м месте, которое дает право играть в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

"В первую очередь, мы стараемся заложить прочный фундамент, его не хватало в прошлом. Лидс соответствует уровню Премьер-лиги, это большой клуб в том, что касается инфраструктуры и болельщиков. Футболисты и тренеры должны вернуть его туда, где он должен быть", — заявил Монк.

"Это всегда будет большой клуб с великой историей. Я знал это, когда переходил сюда, именно это было одной из причин".

"Фанаты у Лидса очень преданные, они всегда отлично поддерживают команду. Им пришлось настрадаться в последние лет 10, однако теперь мы вновь должны вернуться на правильный путь. Думаю, это мы сейчас и делаем".

Лидс выиграл 7 из последних своих 9 матчей – это лучший результат команды с тех пор, как она вернулась в Чемпионшип в 2010 году.

За свою историю Павлины трижды становились чемпионами Англии, а также играли в финале Кубка европейских чемпионов.