Англия

Вингер Ибрахим Афеллай готов помочь Сток Сити в матче против Ливерпуля.

30-летний Афеллай находился вне игры с апреля, когда порвал коленные связки. Голландец был вынужден пропустить 23 матча Гончаров.

В октябре Ибрахим вернулся к тренировкам, а на прошлой неделе сыграл 63 минуты за вторую команду клуба.

"Иби играл в прошлую пятницу. Он хорошо перенес матч, так что теперь возвращается в команду и снова готов играть", — заявил менеджер команды Марк Хьюз.

"Я доволен, что он вернулся таким же сильным, как и был, ведь он получил очень серьезную травму. Игроки после таких склонны перестраховываться, но Ибрахим выглядит как старый-добрый Афеллай, и это потрясающе. У меня нет никаких опасений на его счет".

27 декабря Сток Сити сыграет с идущим 2-м Ливерпулем, а 31 встретится с лидером чемпионата – Челси.