Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Морган Шнейдерлен может перейти в Вест Бромвич Альбион за 18 млн фунтов.

Шнейдерлен перешел в Ман Юнайтед из Саутгемптона при Луи ван Гаале. Однако хавбек, которого считали одним из сильнейших "бокс-ту-бокс" в лиге во время игры за Святых, не сумел стать важным игроком на Олд Траффорд.

Ничего не изменилось для Моргана и с приходом Жозе Моуриньо. Поэтому вполне вероятно, что он покинет клуб уже зимой.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах француза заинтересован Эвертон. Однако Ирискам придется выдержать за него конкуренцию со стороны Вест Бромвича.

The Telegraph сообщает, что Дрозды готовы установить трансферный рекорд клуба ради приобретения Шнейдерлена – 18 млн фунтов могут отправиться в МЮ в обмен на француза. Менеджер команды Тони Пьюлис уверен, что Морган поможет Вест Брому стать клубом, который стабильно финиширует в середине турнирной таблицы.

Шнейдерлен получает около 120 тысяч фунтов в неделю в Юнайтед и будет вынужден пойти на понижение зарплаты, вне зависимости от того, перейдет он в Эвертон или Вест Бром. Однако издание уверяет, что француз готов на это, лишь бы перезагрузить свою карьеру.

Нынешний трансферный рекорд Вест Брома принадлежит Насеру Чадли – он перешел из Тоттенхэма за 13 млн фунтов.