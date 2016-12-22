Англия

Хавбек Эвертона Джеймс Маккарти не поможет команде в ближайших матчах.

На сегодняшней пресс-конференции главный тренер Эвертона Рональд Куман сообщил, что полузащитник команды Джеймс Маккарти испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

"Конечно, это плохие новости, ведь у Маккарти все было хорошо. Меня беспокоят его частые травмы. Джеймс будет отсутствовать 2-3 недели", — сказал Куман.

Таким образом, Маккарти точно не поможет своей команде как минимум в матчах чемпионата против Лестера, Халл Сити и Саутгемптона.

Отметим, что из-за различного рода травм Маккарти в этом сезоне уже пропустил девять туров чемпионата Англии.

В текущем сезоне 26-летний ирландец провел за Ирисок 7 матчей в АПЛ.