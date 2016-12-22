Англия

Полузащитник МС Кевин Де Брайне доволен своей жизнью в Манчестере и не желает менять команду в ближайшее время.

Начиная с 2012 года, Де Брайне успел поиграть за Челси, Генк, Вердер, Вольфсбург и Манчестер Сити.

"Мне очень нравится в Ман Сити. Мне и моей Мишель нравится наша жизнь в этом городе, мы тут хорошо устроились", — рассказал Де Брайне.

"Прошлые несколько лет были беспокойными. Сейчас нам нужен долгосрочный проект, надоело все время переезжать. И не потому, что мне 25, а потому, что все складывается очень хорошо в Ман Сити".

В нынешнем сезоне Кевин сыграл 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 гола и сделал 9 ассистов.