Англия

Менеджер Вест Хэма Славен Билич заявил, что клуб намерен сохранить свою главную звезду — полузащитника Димитри Пайе.

Пайе отлично зарекомендовал себя в Вест Хэме в прошлом сезоне. После этого Димитри сумел блеснуть в составе сборной Франции на Евро-2016 и слухи стали сватать его в крупнейшие клубы континента – среди прочих назывались Реал и Манчестер Юнайтед.

Однако француз остался в Вест Хэме. Тем не менее, Молотобойцы в этом сезоне выступают неудачно и идут во второй части турнирной таблицы. Это вновь породило разговоры о том, что Пайе покинет Вест Хэм.

"Мы не желаем продавать Димитри, он – наш топ-игрок", — заявил тренер команды Славен Билич.

"Мы говорили это же в прошлое трансферное окно и повторяем сейчас. У Пайе есть долгосрочный контракт с клубом и мы не намерены расставаться с ним".

В нынешнем сезоне на счету Пайе 15 матчей в Премьер-лиге (2 гола и 5 ассистов).