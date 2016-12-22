Англия

Менеджер Суонси Боб Брэдли хочет, чтобы в команду пришли несколько новых футболистов.

Наставник Лебедей, который по его же словам находится под угрозой увольнения, строит планы на зимнее трансферное окно.

"Думаю, что нам не помешал бы центральный защитник, а также хавбек, который помог бы нам чувствовать себя увереннее в середине поля", — начал Брэдли.

"Мы создаем моменты в каждой игре, но наше завершение шансов недостаточно хорошее. Следует распоряжаться этим лучше".

"Можем ли мы найти форварда, который мог бы нам это дать? Думаю, что мы можем добавить в командной скорости. Это касается и тех, кто создает моменты, и тех, кто их реализовывает. Многие матчи могли бы решиться за счет этого".

"Дженкинсон (правый защитник Арсенала)? Да, нам он интересен", — резюмировал американский наставник Суонси.