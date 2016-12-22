Англия

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал продление контракта с клубом.

Сегодня Шпоры отрапортовали о подписании нового договора с французским капитаном команды, которому на днях исполнится 30 лет. Контракт рассчитан до лета 2022-го года.

"Очень рад подписать новое соглашение с клубом. Этим продлением я показываю свою приверженность клубу, партнерам и фанам", — сказал Льорис.

"Этот факт еще раз доказывает, насколько я верю в наш проект. Надеюсь, наш лучший год впереди", — резюмировал вратарь.

Льорис выступает за Тоттенхэм с лета 2012-го, когда перебрался из Лиона за 12,6 миллионов евро. С тех пор француз провел 189 матчей, пропустив 209 голов. В текущем сезоне статистика вратаря следующая: 21 игра, 17 пропущенных, 8 игр на ноль.