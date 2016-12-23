Англия

Голкипер Ньюкасла Роб Эллиотт заявил, что готов остаться в клубе несмотря на то, что потерял место в старте в нынешнем сезоне.

Ирландский вратарь Сорок в прошлом сезоне провел 21 матч за команду, в нынешнем же сыграл лишь игру за второй состав, плюс к тому и получил травму колена.

Контракт 30-летнего футболиста истекает лишь летом 2020-го года и страж ворот не думает о смене обстановки.

"Определенно: я хочу остаться. Я совсем недавно подписал новый контракт, а менеджер сказал мне, что хочет видеть меня здесь", — сказал Эллиотт.

"В футболе так бывает, когда ты должен принять, что кто-то выступает лучше тебя", — резюмировал вратарь Ньюкасла.