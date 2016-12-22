Англия

Полузащитник английского Миддлсбро и сборной Дании Виктор Фишер травмировался в домашнем матче АПЛ против Суонси (3:0).

Напомним, что в отчетной встрече 22-летний вингер Боро появился в старте, однако на 11-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт Миддлсбро, Фишер испытывает проблемы с коленом.

По словам наставника Боро Айтора Каранки, датчанин пропустит минимум 2-3 недели.

В текущем сезоне Фишер отыграл за Миддлсбро во всех турнирах 13 матчей, отметившись 2 ассистами.