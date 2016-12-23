Англия

Страж ворот Сток Сити Джек Батленд остается вне игры еще несколько следующих месяцев.

На днях стало известно, что англичанин перенес вторую операцию на правой лодыжке. Футболист получил травму еще в конце марта, перенес операцию и пропустил Евро-2016.

The Telegraph информирует о том, что после последнего хирургического вмешательства игроку придется еще подождать с возвращением на поле. Ориентировочные сроки — 2-3 месяца.

Вратарь Ли Грант, которого Сток арендовал у Дерби на полгода, ведь думал, что Батленд восстановится до зимы, должен продолжить занимать место в рамках ворот команды. Гончары намерены выкупить права на голкипера.