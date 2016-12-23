Англия

Полузащитник Ньюкасла Джонджо Шелви не собирается оспаривать свое наказание за расистское поведение.

В матче между Ньюкаслом и Вулверхэмптоном Шелви оскорбил хавбека Волков Ромейна Сейсса на почве расизма.

FA приняла решение дисквалифицировать Шелви на 5 матчей и оштрафовать на 100 тысяч фунтов.

Также он обязан посещать курсы образования Футбольной Ассоциации.

У Шелви есть 7 дней, чтобы подать апелляцию, но её, судя по всему, не будет. Об этом заявил сам Джонджо.

По его словам, он очень разочарован, но шансов на то, что апелляция что-то изменит – практически нет.

В текущем сезоне Шелви провел 22 матча в Чемпионшипе, отличившись 3 раза, а также 4 поединка в Кубке Лиги.