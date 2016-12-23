Англия

В АПЛ случилась вторая тренерская отставка в сезоне — вслед за Франческо Гвидолином из Суонси свою должность оставил и менеджер Кристал Пэлас Алан Пардью, амбиции и страсть которого без шансов уступили безжалостной статистике.

Менеджерам английских клубов, участвующих в Кубке Англии стоит серьезно задуматься над тем, чтобы не выходить в финал этого турнира, ибо худшей приметы для их карьеры и не придумаешь! Шесть из девяти наставников, чьи команды в последние четыре с половиной года выводили своих подопечных на главный матч кубка на Уэмбли, покинули свой пост еще до Рождества в следующем сезоне. И вот к веселой компании Роберто Ди Маттео, Кенни Далглиша, Роберто Манчини, Тима Шервуда и Луи ван Гаала присоединился Алан Пардью. Еще в мае он танцевал на бровке главной футбольной арены страны и был в шаге от завоевания своего первого большого трофея в тренерской карьере, а сейчас он вынужден искать новую работу, хотя еще не так давно был даже в списке претендентов на должность наставника сборной Англии.

Если искать в английском футболе тренера, чьи уверенность в себе и статус в клубе меняются быстрее и кардинальнее, чем у других, то Алан Пардью – первый, кто приходит на ум. Удивительно, как за считанные недели он уже несколько раз превратился из гения тактики в символ неудачи и скандалиста, тянущего на дно команду. Причем история для самого Алана не нова – примерно то же самое происходило с ним в Ньюкасле, только если на Сент-Джеймс Парк в оппозиции к Пардью были фанаты и пресса, то в Пэлас Алан получил недоброжелателей в среде новых американских инвесторов – Джошуа Харриса и Дэвида Блитцера. Но одно в этих двух историях было общим – ни с фанатами Сорок, ни с богачами у руля лондонского клуба Пардью даже не думал мириться и находить общий язык, наоборот – лишь усугублял ситуацию своими комментариями.

Например, кто тянул тренера за язык после победы над Саутгемптоном (3:0) в начале декабря и заставлял говорить о том, что среди членов совета директоров Пэлас есть люди, которые не разбираются в футболе? Даже не называя фамилий, Алан четко дал понять общественности, кого он имеет в виду, и после этих слов уже никто не сомневался – дни Пардью в клубе сочтены и он уйдет после первой же парочки поражений кряду. Пусть в соперниках по проигранным матчам будут МЮ и Челси, значительно превосходящие Кристал Пэлас в классе.

Единственным, кто поддерживал Пардью в руководстве клуба, был председатель правления Стив Пэриш. Он верил в этого специалиста и, приглашая на работу в январе 2015-го, искренне считал его тем, кто сможет построить на Селхерст Парк нечто большее, чем команду, из года в год сражающуюся за сохранение прописки в элите. Выход в финал Кубка Англии весной был солидным аргументом для Пэриша в укреплении данной веры, а также служил защитой от посягательств на судьбу тренера со стороны упомянутых американских совладельцев, которые еще осенью планировали отправить Пардью в отставку. Но даже Пэриш не мог удерживать защитные позиции вечно – кошмарная статистика Пэлас под руководством Пардью за 2016 год не оставляла тренеру шансов после очередного поражения. Орлы не только скатились на край зоны вылета, но и оказались худшей командой по набранным очкам за 2016 год среди всех английских профессиональных лиг (а это 92 команды!), одержав в 36 матчах лишь 6 побед, а проиграв 22 раза. В последних 10 турах АПЛ команда набрала всего 4 очка. А если добавить сюда еще и катастрофическую игру в обороне (всего 1 "клин-шит" в 17 матчах сезона и 67 пропущенных голов за год всего), аргументов для защиты Пардью у Пэриша уже не оставалось вовсе. "Яркий (в оригинале прозвучало "expansive", что можно перевести и как "дорогостоящий") стиль игры в футбол от Пардью не работает", — с грустью резюмировал председатель правления, сообщая прессе о расставании с тренером.

Теперь на место главного тренера Пэлас сватают Сэма Аллардайса – того самого, которого мог сменить Пардью у руля национальной сборной, но отказался, заявив о том, что и так имеет работу мечты на Селхерст Парк. Такая вот ирония судьбы, к которой нам уже не привыкать в биографии Алана. Удивительным образом в его карьере переплетаются мощные амбиции и вера, сменяющиеся жестоким разочарованием и реальностью. До определенного этапа во всех своих последних клубах Пардью казался идеальным человеком именно для этой конкретной работы, но затем наступал спад и неизбежное расставание с амбициями и большими планами на будущее. В этом плане забавно, но от того не менее символично звучит комментарий одного из пользователей "твиттера" после вчерашней новости: "Пардью был уволен из Пэлас после 5 лет его 8-летнего контракта с Ньюкаслом. Впечатляюще!"

Казалось бы, ироничная шутка, но она достаточно тонко описывает изменения в жизни Алана Пардью и отношении к этому тренеру его работодателей. Не забываем ведь о том, что назначение этого тренера в Пэлас обошлось лондонцам в дополнительные 2,5 млн фунтов компенсации Ньюкаслу за разрыв того самого памятного 8-летнего контракта. Теперь боссам Пэлас придется выплатить еще 5 млн уже самому Пардью в качестве неустойки. Заплатив большие деньги за веру в тренера, лондонцам пришлось выложить вдвое больше за потерю этой самой веры. Что ж, как минимум, в финансовом плане Алан будет чувствовать себя комфортно, ожидая, когда на горизонте появится новый клуб, в котором поверят в его амбиции и страсть.