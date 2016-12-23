Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает нормальной критику, которой подвергается его подопечный — полузащитник Месут Езил.

В последнее время Езил подвергается критики за свои оборонительные действия. 28-летнего футболиста критикуют за то, что он не помогает своей команде отбирать мяч, а при атаках соперника действует очень пассивно.

"Должны принять критику и жить с ней. Люди анализируют и высказывают свое мнение. Критика — это нормально", — приводит слова Венгера Goal.com.

"Езил — большой игрок для нашей команды, а подобным футболистам всегда приходиться отвечать за свои действия на поле. С моей стороны нет никаких поблажек для Езила. Он должен выполнять свою работу, как и все остальные. Обычно ему это удается хорошо".

"Его главная сила проявляется тогда, когда мяч у нашей команды, а когда инициативой владеет соперник, то ему приходится труднее всех. Считаю, что он выполняет больший объем работы, чем многие думают. Месут хорошо выполняет свою работу", — резюмировал французский специалист.

В текущем сезоне Езил провел за Арсенал 22 матча во всех турнирах, отметившись при этом девятью голами и шестью результативными передачами.