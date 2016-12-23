Резервный голкипер Тоттенхэма Михел Ворм пролонгировал действующее соглашение со своим клубом.
Михел Ворм и Маурисио Почеттино, tottenhamhotspur.com
23 декабря 2016, 14:45
Как сообщает официальный сайт Шпор, сегодня Ворм поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2018 года.
Ворм пополнил ряды Тоттенхэма летом 2014 года, перейдя из Суонси за 5 млн фунтов. Ранее он защищал цвета голландских Ден Босх и Утрехта.
33-летний голкипер является вторым вратарем Тоттенхэма после Уго Льориса. В текущем сезоне он провел за свою команду 5 матчей, пропустил 3 гола, а 3 игры отстоял на ноль.
Отметим, что ранее Шпоры подписали новые трудовые соглашения с Уго Льорисом, Яном Вертонгеном, Харри Кейном, Кристианом Эриксеном, Эриком Дайером, Дэнни Роузом, Деле Алли и Кайлом Уокером.