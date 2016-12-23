Англия

Резервный голкипер Тоттенхэма Михел Ворм пролонгировал действующее соглашение со своим клубом.

Как сообщает официальный сайт Шпор, сегодня Ворм поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2018 года.

Ворм пополнил ряды Тоттенхэма летом 2014 года, перейдя из Суонси за 5 млн фунтов. Ранее он защищал цвета голландских Ден Босх и Утрехта.

33-летний голкипер является вторым вратарем Тоттенхэма после Уго Льориса. В текущем сезоне он провел за свою команду 5 матчей, пропустил 3 гола, а 3 игры отстоял на ноль.

Отметим, что ранее Шпоры подписали новые трудовые соглашения с Уго Льорисом, Яном Вертонгеном, Харри Кейном, Кристианом Эриксеном, Эриком Дайером, Дэнни Роузом, Деле Алли и Кайлом Уокером.