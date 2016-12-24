Англия

Другим клубам придется солидно потратиться, чтобы приобрести защитника Саутгемптона Вирджила ван Дейка.

25-летний ван Дейк подписал в мае шестилетний контракт со Святыми. Оклад голландца составляет 70 тысяч фунтов в неделю – самый высокий в клубе.

Предполагается, что Манчестер Сити ради укрепления обороны готов выложить за Вирджила 50 млн фунтов, однако и этого может быть мало.

The Telegraph сообщает, что Святые не намерены отпускать ван Дейка менее, чем за 60 млн фунтов. Саутгемптон сомневается, что сможет найти защитнику адекватную замену зимой и предпочитает подождать до лета. Клуб уверен, что интерес к голландцу не угаснет, ведь он способен играть, по их мнению, даже за такие клубы, как Барселона, Реал и Бавария.