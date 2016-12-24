Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что клуб не намерен "сходить с ума" на трансферном рынке в попытках заманить игроков непомерно высокими зарплатами.

Ливерпуль желает усилиться зимой, однако похоже, что одну цель Красные уже упустили – хавбек Вольфсбурга Юлиан Дракслер близок к переходу в ПСЖ.

В последнее время в СМИ обсуждается возможная угроза финансовому царствованию Премьер-лиги со стороны китайской Суперлиги. Так, полузащитник Челси Оскар отправился в Китай, где будет зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю. Что касается Синих, то они получат за игрока 60 млн фунтов.

"Никто не покинет Ливерпуль из-за денег", — уверен Клопп.

"В мире есть, возможно, лишь несколько клубов, которые играют лучше. Если у тебя есть шанс перейти в эти клубы – то да, сделай это. Но для всех остальных Ливерпуль – идеальное место. Тут у игроков есть все условия для роста, они могут выжать свой максимум и все такое".

"В конце концов, футболисты Ливерпуля получают действительно серьезные деньги. Но разумные деньги, Ливерпуль не собирается сходить с ума. Мы убеждены, что если для кого-то важны только деньги, то в момент, когда потребуется характер, он его не проявит".

Клопп уверен, что единственная причина, по которой топ-игроки могут отправиться в Китай – это финансовый вопрос, однако отметил, что и у Англии похожий имидж.

"Я знаю несколько клубов из Европы, которые думают про Англию то же, что и про Китай".

После 17 туров Ливерпуль идет на 2-м месте в Премьер-лиге, уступая Челси 6 очков.