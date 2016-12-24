Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что его туманное будущее в клубе не скажется пагубно на Канонирах.

Контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце сезона и стороны пока что не обсуждали его продление.

Арсен заявил, что будет принимать решение только весной.

На вопрос о том, не может ли эта ситуация пагубно сказаться на долгосрочном планировании клуба, Венгер ответил: "Нет, я так не думаю. Есть масса менеджеров, чьи контракты тоже заканчиваются в конце сезона. Со мной такое бывало и раньше. Иногда я продлевал контракт в марте, иногда в апреле. Так что не вижу в этом проблемы".

"Где бы я ни работал, я оставался профессионалом до последнего дня своего контракта. Поэтому я мог бы вернуться на любое свое место работы, ведь люди это ценят".

После 17-ти туров АПЛ Арсенал идет на 4-м месте, уступая лидирующему Челси 9 пунктов.