Англия

Полузащитники Манчестер Юнайтед Морган Шнейдерлен и Мемфис Депай могут этой зимой перейти в Эвертон.

Жозе Моуриньо недавно признался, что Шнейдерлен попросил разрешения покинуть Манчестер Юнайтед. Также Жозе признался, что ему "неудобно" перед некоторыми игроками, которым он не может предоставить игровой практики, в частности – перед Мемфисом Депаем.

The Daily Telegraph на этой неделе сообщил, что Вест Бромвич сделал предложение в размере 18 млн фунтов по Шнейдерлену. Однако предполагается, что Эвертон все же лидирует в гонке за французом. Преимуществом Ирисок, среди прочего, является то, что их тренер Рональд Куман уже работал с Морганом в Саутгемптоне.

Также Куман является соотечественником Депая и это тоже может послужить преимуществом.

The Telegraph сообщает, что Ириски "находятся в шаге" от подписания обоих футболистов.