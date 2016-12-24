Англия

Вратарь английского Вест Бромвича Бен Фостер заключил с клубом новый трудовой договор.

Стоит отметить, что 33-летний кипер защищает цвета Дроздов с лета 2011 года.

В составе Вест Бромвича англичанин провел во всех турнирах 161 матч, в 41 из которых оставил свои ворота на замке.

Как сообщает официальный сайт Дроздов, Фостер поставил свою подпись под новый контрактом, который рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Бен отыграл за команду Тони Пьюлиса во всех турнирах 17 поединков, в 3 из которых отстоял на ноль.