Англия

Главный тренер английского Сандерленда Дэвид Мойес поведал о трансферных целях Манчестер Юнайтед, когда он тренировал Красных дьяволов.

Напомним, что в мае 2013 года шотландский специалист заключил с манкунианцами 6-летний контракт, однако из-за неудовлетворительных результатов команды был уволен уже по окончанию сезона 2013/2014.

"Моей первой целью после прихода в клуб был Гарет Бэйл. Я чувствовал в нем игрока Юнайтед", — заявил журналистам Мойес.

"Мы боролись за него до последней минуты и даже предложили большую сумму, чем Реал. Но Гарет предпочел Мадрид. Другим таким игроком был Фабрегас".

"Роналду? Помню, как при первой моей встрече с Алексом Фергюсоном он сказал мне, что Роналду может вернуться в МЮ".

Кроме того, наставник Черных котов отметил, что незадолго до своего увольнения с поста главного тренера МЮ он договорился о переходе в Юнайтед хавбека сборной Германии Тони Крооса, который в итоге перебрался в мадридский Реал.