Англия

Наставник Челси Антонио Конте пообщался с прессой накануне матча 18-го тура Премьер-Лиги против Борнмута.

Синие примут Борнмут 26-го декабря, начало — 17:00.

"Я не поверю тому, кто скажет, что важнее оставаться позади лидера, чтобы не испытывать давление", — говорит Конте.

"Нет, я предпочитаю ощущать давление и оставаться на первом месте. Мы добились этой позиции, и сейчас важно продолжать её удерживать. Это будет непросто".

"Открыть газету и увидеть там, что к Рождеству твоя команда лидирует в АПЛ, — просто фантастика. Если бы меня спросили об этом раньше, должен признать, мне сложно было бы поверить, что к Рождеству мы окажемся на первом месте в АПЛ, но игроки заслуживают этого".

"Исходя из своего опыта, я знаю, что можно оставаться лидером только благодаря усердной работе и должной концентрации в каждом матче, оставаться полностью сфокусированным на игре, проявлять огромную самоотдачу и волю к победе".

"В начале сезона никто не прогнозировал, что Челси будет лидировать в АПЛ. Это было по многим причинам — потому что состав был таким же, как и в прошлом сезоне, и мы не провели выдающуюся трансферную кампанию. Но с клубом и игроками мы нашли правильный баланс, чтобы постараться изменить мнение людей и завоевать хорошую позицию".

"Осталось 2 матча, по истечении которых половина сезона уже будет позади, и по по этой причине мы должны быть готовы к давлению. В прошлом я и игроки привыкли к тому, чтобы удерживать лидерскую позицию, но я предпочитаю не заглядывать в таблицу на данный момент. Это не важно. Важно взглянуть на таблицу в конце сезона".

"Сейчас важно продолжать набирать по 3 очка, чтобы улучшать своё турнирное положение. В конце сезона мы взглянем на турнирную таблицу и посмотрим, где будем находится на тот момент".

"После 11 побед подряд мы стали фаворитами. Но я предпочитаю быть фаворитом на поле, добиваться результатов, хорошо выступать, демонстрировать хорошую игру, проводить сухие матчи, демонстрировать полную самоотдачу во время матчей. Вот это важно", — резюмировал наставник Челси.