Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пообщался с прессой накануне поединка 18-го тура АПЛ против Халл Сити.

Венсан Компани и Илкай Гюндоган остаются в лазарете, а Пабло Сабалета получил ушиб в поединке с Арсеналом (2:1) и, возможно, не примет участие в матче 18-го тура против Халл Сити..

"Венсан травмирован. У Сабалеты небольшая проблема, но надеюсь, что на днях он будет тренироваться с нами. Остальные игроки в хорошей форме", — начал Пеп.

"Завтра днем, 25-го декабря, отправимся в Халл, где будем играть в понедельник, 26-го декабря. Про праздники придётся на время забыть".

"Я беседовал с Давидом Силвой и другими старожилами команды: они рассказали о том, какое значение имеют матчи второго дня Рождества, тем более выездные".

"Я хорошо усвоил то, что в английской Премьер-лиги нет большого качественного отрыва между командами, занимающими первые и последние места в турнирной таблице. Меня предупреждали, что в АПЛ не бывает лёгких побед, и мы знаем, что матч будет трудным. Мы должны как следует подготовиться к встрече с Халл Сити".

"Халл хорошо начал сезон и остаётся сильным соперником: я видел многие матчи Тигров и знаю, что они будут бороться за свою победу", — резюмировал наставник Горожан.