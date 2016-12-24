Англия

Совладелец Вест Хэма Дэвид Салливан заявил, что клуб желает подписать троих футболистов в зимнее трансферное окно, но не исключает, что клубу не удастся провернуть хотя бы одну сделку.

"С каждым трансферным окном становится все более непросто, январское же еще сложнее, чем летнее. Сроки сжаты, а действительно качественных игроков, которые были бы доступны, не так уж и много", — начал Саливан.

"Процесс трансфера обычно очень растягивается и иногда не хватает время закрыть сделку вовремя. Клубы, агенты, игроки — все участвуют в переговорах, это усложняет жизнь. Кроме того, каждый клуб ограничен потолком зарплат".

"Любой трансфер занимает каждый отдельный час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Даже если не ведутся конкретные переговоры с другой стороной или игроком, мы в клубе постоянно на нашем процессе отбора и поиска".

"Правильный игрок, усиливший команду по ходу сезона, может задать коллективу новый импульс, перевернуть оставшийся сезон. Надеемся, что подпишем такого футболиста в январе".

"Работа с агентами в январе? Она так же тяжела, как и летом: от вызова до невозможности сотрудничества".

"Нет ожидания, сколько мы подпишем игроков в январе, есть только вера в это. Может быть, нам удастся провернуть все три сделки из трех. Надежды не всегда сбываются, в конечном счете, можем остаться и без усиления".

"Мы в постоянном поиске футболистов, которые могли бы усилить каждую линию команды. Сейчас, как и почти каждый клуб, мы ищем форварда. Наша ударная сила Диафра Сако перенес операцию на этой неделе и выбыл на длительный срок", — резюмировал руководитель Молотобойцев.