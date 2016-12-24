Совладелец Вест Хэма Дэвид Салливан заявил, что клуб желает подписать троих футболистов в зимнее трансферное окно, но не исключает, что клубу не удастся провернуть хотя бы одну сделку.
дэвид салливан, sky sports
24 декабря 2016, 23:01
"С каждым трансферным окном становится все более непросто, январское же еще сложнее, чем летнее. Сроки сжаты, а действительно качественных игроков, которые были бы доступны, не так уж и много", — начал Саливан.
"Процесс трансфера обычно очень растягивается и иногда не хватает время закрыть сделку вовремя. Клубы, агенты, игроки — все участвуют в переговорах, это усложняет жизнь. Кроме того, каждый клуб ограничен потолком зарплат".
"Любой трансфер занимает каждый отдельный час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Даже если не ведутся конкретные переговоры с другой стороной или игроком, мы в клубе постоянно на нашем процессе отбора и поиска".
"Правильный игрок, усиливший команду по ходу сезона, может задать коллективу новый импульс, перевернуть оставшийся сезон. Надеемся, что подпишем такого футболиста в январе".
"Работа с агентами в январе? Она так же тяжела, как и летом: от вызова до невозможности сотрудничества".
"Нет ожидания, сколько мы подпишем игроков в январе, есть только вера в это. Может быть, нам удастся провернуть все три сделки из трех. Надежды не всегда сбываются, в конечном счете, можем остаться и без усиления".
"Мы в постоянном поиске футболистов, которые могли бы усилить каждую линию команды. Сейчас, как и почти каждый клуб, мы ищем форварда. Наша ударная сила Диафра Сако перенес операцию на этой неделе и выбыл на длительный срок", — резюмировал руководитель Молотобойцев.