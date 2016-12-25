Англия

Совладелец Вест Хэма Дэвид Салливан заявил, что форвард команды Димитри Пайе не уйдет из клуба зимой, а также подвел итоги уходящего года.

"Насколько я уверен, что Пайе останется в команде в конце января? Очень уверен", — начал Дэвид Салливан.

"Если оценивать вторую часть уходящего года, то она не была столь запоминающийся, как первая. Впрочем, могу охарактеризовать этот год как монументальный для клуба".

"Мы в незабываемом стиле попрощались с Болейн Граунд и переехали на новый великолепный стадион, который позволил большему количеству болельщиков смотреть АПЛ по доступным ценам. Со временем мы сможем конкурировать с топ-клубами".

"Наша первая игра в еврокубках стала для меня особенным моментом. Я буду помнить ее с огромным чувством гордости".

"Мы клуб, который растет и развивается в правильном направлении. Моя надежда — продолжать этот путь, замечая рост и прогресс. Как и каждый фан Вест Хэма, я оптимист. Наши лучшие года впереди", — резюмировал совладелец Вест Хэма.