Англия

Голкипер Лестера Каспер Шмайхель признает важность для команды форварда Джейми Варди, однако уверен, что и без него у Лис хватает футболистов, способных решать исход поединка.

Варди в матче против Сток Сити получил красную карточку и теперь пропустит 3 игры. Форвард не сыграет с Эвертоном, Вест Хэмом и Миддлсбро.

"Конечно, Варди очень важен для Лестера", — заявил Шмайхель.

"Именно Джейми задает ритм игры Лестера – и атаке, и остальным линиям команды".

"Это потеря для Лестера. Однако футболисты, которые вышли на концовку встречи со Сток Сити, очень сильно повлияли на результат. Поэтому я уверен во все игроках. Кого бы ни выпустил тренер, он способен "сделать разницу".

Также Лестеру придется обойтись во встрече с Эвертоном без защитников Роберта Хута и Кристиана Фухса, которые перебрали желтых карточек. Матч начнется завтра в 17.00 по киевскому времени.