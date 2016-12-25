После ухода из Челси Фрэнк Лампард один сезон провел в Манчестер Сити. Там он играл вместе с одним из лучших нападающих Премьер-лиги последних лет – Серхио Агуэро.

"Я не могу вспомнить, кто в Челси получал больше всего штрафов, — признался Лампард. – Но давайте-ка перепрыгнем к Манчестер Сити".

"Агуэро получил несколько вполне по делу. Но его вообще не заботили штрафы. Он мог серьезно опоздать, но потом идти таким прогулочным шагом к тренировочному полю, будто он на 5 минут задержался".

"Тогда тренеры говорили ему: "Серхио, ты оштрафован!". А он отвечал: "Да без проблем. Подождите, в уик-энд я сделаю хет-трик и все будут счастливы".

На счету Агуэро 112 мячей в Премьер-лиги с момента его перехода из Атлетико в 2011 году.