Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо в восторге от нападающего Златана Ибрахимовича, который "и в 35 лет остается тем же, что был в 25".

35-летний Ибрахимович уже забил 16 голов в 25 матчах за Манчестер Юнайтед, причем 10 из них – в последних 9 встречах. Ранее Моуриньо уже признавался, что намерен активировать опцию продления контракта с Ибрахимовичем еще на 1 год.

"Я очень рад за Ибрахимовича. Возможно, кто-то думал, что он был топ-нападающим, но его лучшие годы уже позади, ведь ему 35. Но и в 35 он остается тем же, что и в 25, а Премьер-лига для него не отличается от Лиги 1", — заявил Моуриньо.

"Ибра забивает голы, играет хорошо. Златан заканчивает карьеру не в Америке или Китае, а на топ-уровне, и я за него счастлив".

"Статистика Златана хороша, но он может стать еще лучше. Он практически не бил пенальти, что изумительно – ведь другие бомбардиры во всем мире забивают много пенальти. Златан же бил только 1 в 17 матчах АПЛ, так что я не могу быть счастливее".

В следующем туре Манчестер Юнайтед примет дома Сандерленд. Игра начнется завтра в 17.00.