Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп обозначил трансферные приоритеты клуба.

Клопп рассказал, что не следует ожидать бурной трансферной кампании от Ливерпуля зимой.

"Мы всегда следим за трансферным рынком, но это не значит, что мы всегда можем делать, что пожелаем. Если мы следим за хорошим игроком, то вероятно он играет в хорошем клубе. У нас нет шансов, если только этот клуб не нуждается в деньгах", — заявил Клопп.

"Нам нужны игроки, которые желают развиваться. И это касается не только зимнего трансферного окна, но и вообще следующих пары лет".

Плеймейкер Филиппе Коутиньо вряд ли сможет играть до нового года, а хавбек Садио Мане в январе отправится на Кубок африканских наций, но это не заставит Клоппа изменить свое мнение.

"Я правда очень доволен нынешним составом. Конечно, в настоящий момент не может играть Фил, а с наступлением января будет недоступен Мане, но у нас все равно есть варианты", — уверяет Клопп.

"Мы можем поменять тактику, да много чего можно сделать. Идеальным вариантом было бы, если бы все мои футболисты могли играть постоянно".

Прошлой зимой Клопп в Ливерпуле подписал только одного игрока – полузащитника Марко Груйича, который сразу же был отправлен обратно в аренду в Црвену Звезду.

Ближайший матч Ливерпуль проведет против Сток Сити во вторник. Начало матча – в 19.15.