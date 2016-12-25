Англия

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп считает, что в текущем сезоне его подопечным по силам побороться за победу в АПЛ.

Стоит отметить, что последний раз Красные завоевывали чемпионский титул в 1990 году

После 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша АПЛ мерсисайдцы с 37 очками в активе расположились на 2-й позиции турнирной таблицы, отставая от лондонского Челси на 6 зачетных баллов.

"Важно не то, кем был Ливерпуль последние 25 лет, а то, кто мы сейчас. Наша команда представляет новое поколение", — заявил немецкий специалист в интервью Sky Sports.

"Несмотря на то, что мы очень ценим игроков прошлого, которые создавали клубу имя, не может подражать им. Мы обязаны делать свою работу".

"Давайте попробуем сделать это. Ливерпуль — великий клуб, а наша команда достаточно хороша, чтобы бороться за титул".