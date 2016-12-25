Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил силу английского чемпионата, а также отметил, что мерсисайдский клуб — идеальное место для работы.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль осенью прошлого года, сменив на этом посту Брендана Роджерса.

"Я всегда хотел тренировать команду из АПЛ и быть участником чего-то уникального. То, что я тренирую Ливерпуль, доказывает, что я счастливчик. Ливерпуль — идеальный клуб для меня", — сказал Клопп.

"Мне очень нравится АПЛ. Этот турнир абсолютно точно сложнейший в мире. В Англии есть шесть команд, которые реально могут стать чемпионами. Такого нет в любой другой стране".

"В Испании за чемпионство борются максимум три команды, в Германии — две. АПЛ — это вызов. Здесь можно потерять очки в матче против абсолютно любой команды".

Перед стартом 18-го тура АПЛ Красные с 37-ю очками находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от первого Челси на 6 пунктов.