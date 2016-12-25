Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньери оценил соперника своей команды по 1/8 финала Лиги чемпионов — испанскую Севилью, а также обозначил цель Лис в чемпионате Англии.

"Многие люди говорят, что Лестеру повезло с жеребьевкой Лиги чемпионов. Почему они так считают?", — задался вопросом Раньери.

"Севилья три года подряд выигрывала Лигу Европы. Это очень непростой соперник для нас, но это нормально для Лиги чемпионов. Пройти испанцев — наша маленькая мечта".

Также Раньери не оставил без внимания АПЛ. Наставник снова заговорил о 40 очках, которые должны набрать Лисы, чтобы сохранить прописку в высшем английском дивизионе.

Отметим, что в прошлом сезоне итальянец очень часто говорил о тех самых 40 очках, а в итоге Лестер сенсационно стал чемпионом.

"Что касается АПЛ, то вы знаете меня. Хочу, чтобы Лестер набрал 40 очков. Мы должны обезопасить себя".

Перед стартом 18-го тура чемпионата Англии Лестер с 17-ю очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице.