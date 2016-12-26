Англия

Менеджер Лестера Клаудио Раньери вспомнил сенсационное чемпионство своей команды в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне Лисы впервые в своей истории стали чемпионами Англии.

"Я никогда не становился чемпионом, поэтому этот год лучший для меня. Но я не забываю, где начинал свою карьеру", — сказал Раньери в интервью Sky Sports.

"Я как Джейми Варди, который играл за клубы низших дивизионов, а затем постепенно поднимался по карьерной лестнице. И если после 30 лет карьеры я выиграл чемпионство, то это значит, что я усердно трудился".

"В чемпионство Лестера я поверил после матчей против Ман Сити, Ливерпуля и Арсенала. Все ждали, что мы проиграем эти матчи и с нами будет покончено, но мы обыграли Ман Сити и Ливерпуль".

"Затем был проигрыш от Арсенала, но мы играли в меньшинстве, а решающий гол был забит на 95-й минуте встречи. Тогда я сказал самому себе, что мы способны быть на вершине".