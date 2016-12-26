Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс рассказал о работе с Жозе Моуриньо.
Фил Джонс, manutd.com
26 декабря 2016, 00:27
После восстановления от травмы Джонс стал попадать в стартовый состав МЮ. Наставник манкунианцев Жозе Моуриньо хвалил футболиста в прессе, тем самым оказывая ему доверие.
"Работать с Моуриньо прекрасно. Он оказал мне доверие, и я надеюсь оправдать его ожидания", — цитирует Джонса официальный сайт манкунианцев.
"Я не тот игрок, который ежедневно нуждается в похвале, но всегда приятно слышать комплименты от тренера и окружающих людей".
"Я должен двигаться вперед шаг за шагом, постоянно совершенствуя свою игру".
В текущем сезоне Джонс провел за МЮ 7 матчей в АПЛ.