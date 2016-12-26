Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс рассказал о работе с Жозе Моуриньо.

После восстановления от травмы Джонс стал попадать в стартовый состав МЮ. Наставник манкунианцев Жозе Моуриньо хвалил футболиста в прессе, тем самым оказывая ему доверие.

"Работать с Моуриньо прекрасно. Он оказал мне доверие, и я надеюсь оправдать его ожидания", — цитирует Джонса официальный сайт манкунианцев.

"Я не тот игрок, который ежедневно нуждается в похвале, но всегда приятно слышать комплименты от тренера и окружающих людей".

"Я должен двигаться вперед шаг за шагом, постоянно совершенствуя свою игру".

В текущем сезоне Джонс провел за МЮ 7 матчей в АПЛ.