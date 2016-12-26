Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян и защитник команды Эрик Байлли, скорее всего, смогут принять участие в ближайшем матче своей команды.

Напомним, Байлли получил повреждение левого колена в матче против Кристал Пэлас (2:1), который состоялся 14 декабря. Мхитарян, в свою очередь, травмировался 11 декабря в поединке с Тоттенхэмом (1:0).

Как сообщает Sky Sports, оба футболиста оправились от повреждений и имеют неплохие шансы сыграть в завтрашнем матче против Сандерленда, который состоится в рамках 18-го тура АПЛ.

В текущем сезоне Байлли провел за Красных дьяволов 11 матчей в чемпионате Англии, Мхитарян — 7 (1 гол).

Перед стартом тура МЮ с 30-ю очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.