Англия

Манчестер Сити пока не заинтересован в подписании защитника Саутгемптона и сборной Нидерландов Вирджила Ван Дейка.

Ранее предполагалось, что ради подписания 25-летнего центрбека Святых в январе Горожане готовы раскошелиться на 50 млн фунтов стерлингов.

Однако наставник Сити Пеп Гвардиола исключил появление голландца в его команде в ближайшее трансферное окно.

"Ван Дейк перейдет в Ман Сити в январе? Его не будет здесь в следующем месяце, потому что это невозможно", — заявил журналистам испанский специалист.

"Он — игрок Саутгемптона, и мы не хотим подписывать его сейчас".

Стоит отметить, что действующий контракт Ван Дейка с Саутгемптоном рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник сборной Нидерландов отыграл за Святых во всех турнирах 24 матча, отметившись 2 голами.