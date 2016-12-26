Манчестер Сити пока не заинтересован в подписании защитника Саутгемптона и сборной Нидерландов Вирджила Ван Дейка.
Вирджил Ван Дейк, PA
26 декабря 2016, 07:23
Ранее предполагалось, что ради подписания 25-летнего центрбека Святых в январе Горожане готовы раскошелиться на 50 млн фунтов стерлингов.
Однако наставник Сити Пеп Гвардиола исключил появление голландца в его команде в ближайшее трансферное окно.
"Ван Дейк перейдет в Ман Сити в январе? Его не будет здесь в следующем месяце, потому что это невозможно", — заявил журналистам испанский специалист.
"Он — игрок Саутгемптона, и мы не хотим подписывать его сейчас".
Стоит отметить, что действующий контракт Ван Дейка с Саутгемптоном рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне защитник сборной Нидерландов отыграл за Святых во всех турнирах 24 матча, отметившись 2 голами.